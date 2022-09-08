Балаклея, Бывш. УССР, , 12:44 — REGNUM Попытки киевских боевиков взять в кольцо город Балаклея в Харьковской области были отбиты военными Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 8 сентября рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

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«В районе Балаклеи вооружённые силы… [Киева] предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», — заявил он.

Также глава администрации Харьковской области уточнил, что с городом Балаклея на данный момент всё в порядке, «город живет», хотя наряду с расположенными около него населёнными пунктами находится под постоянными обстрелами со стороны вооружённых бандеровских формирований.

«Город находится под нашим контролем», — заключил Ганчев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что территория Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась обстрелам 43 раза за минувшие сутки, киевские войска выпустили по населённым пунктам ДНР 277 боеприпасов.