Первоуральск, Свердловская область, , 13:22 — REGNUM Двое жителей Первоуральска Свердловской области признаны виновными в надругательстве над 12-летней школьницей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали бывший участковый и его знакомый. Следствие установило, что в сентябре 2021 года мужчины изнасиловали школьницу. Девочка сбежала от насильников и обратилась в полицию.

Школьница была знакома с одним из фигурантов дела. Под надуманным предлогом тот заманил ребёнка в квартиру. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, после произошедшего участковый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности также привлекли его руководителей. До оглашения приговора подсудимые находились под стражей.

Суд приговорил бывшего участкового к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщнику назначили наказание в виде 20 лет колонии особого режима.