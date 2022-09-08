Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и лидер оппозиции Ульф Кристерссон представляют разные стороны шведской политики. Но, по словам профессора политологии Хенрика Экенгрена Оскарссона, не следует исключать коалицию между двумя партиями и Центристами после проведения парламентских выборов. Об этом он рассказал 8 сентября в эфире телеканала SVT.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

На прошлой неделе лидер Центристов Анни Лёф заявила, что правительство, в которое вошли бы Социал-демократы, Умеренные и Центристов, «было бы благом для Швеции». Заявление партийного лидера прозвучало в эфире телеканала TV4.

«Не думаю, что следует исключать такой сценарий. Существует целая куча различных парламентских комбинаций, которые могут набрать большинство в риксдаге Швеции, гораздо больше комбинаций, чем избиратели могут себе представить на бумаге», — отметил Оскарссон.

Напомним, что наиболее вероятными правительствами признается левое во главе с Социал-демократами и правое под контролем Умеренных. Сценарий, при котором две крупнейшие партии Швеции создадут коалиционное правительство, считается исключительным.

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