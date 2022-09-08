Таллин, 8 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум.

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Министр окружающей среды Эстонии Мадис Каллас представил правительству на утверждение уточненные и дополненные поправки в Закон об отходах, Закон об упаковке и Закон о табаке. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров Эстонии.

Цель нового законопроекта — предотвратить и уменьшить воздействие одноразовых пластиковых изделий на окружающую среду и принять соответствующую директиву Европейского парламента и Европейского Совета.

Изменения, вытекающие из директивы, касаются ограничений на размещение на рынке ЕС одноразовых пластиковых изделий, сокращения потребления, расширенных обязательств производителя, повышения осведомленности потребителей, требований к дизайну продукта и раздельного сбора.

Согласно законопроекту, на рынке запрещено размещать как одноразовые пластиковые изделия, так и пластиковые изделия, которые разлагаются из-за окислителей. Под запрет попадают: ватные палочки, столовые приборы, тарелки, соломинки, мешалки, стержни для воздушных шаров, контейнеры для пищевых продуктов и чашки.

Законопроект предусматривает, как сократить потребление одноразовой пластиковой упаковки для пищевых продуктов и стаканчиков к 2026 году. Например, с 1 января 2024 года для подачи еды и напитков на массовых мероприятиях разрешено использовать только многоразовую посуду и столовые приборы.

Законопроект уточняет, в том числе, требования к раздельному сбору одноразовых пластиковых бутылок для питья. К 2029 году необходимо обеспечить раздельный сбор 90% одноразовых пластиковых бутылок по весу.

Также предусмотрены меры по повышению осведомленности, чтобы мотивировать потребителей вести себя ответственно и сократить количество отходов одноразовых пластиковых изделий.

Согласно законопроекту, закон вступит в силу с 1 января 2023 года.