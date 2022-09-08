Красноярск, , 12:44 — REGNUM В Красноярском крае убрано 22,4% от плана зерновых и зернобобовых культур. Намолочено к настоящему времени более 740 тыс. тонн зерна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Уборка урожая Мсх.ru

По словам министра сельского хозяйства субъекта Леонида Шорохова, средняя урожайность составила 34,5 центнера с гектара, что выше показателей 2021 и 2020 годов.

«Урожайность сельхозкультур в крае достаточно высокая. По зерновым и зернобобовым — 34,5 центнера с гектара, что на 2,4 центнера выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — отметил он.

При этом дождливый август замедлил темпы уборки. Для успешного проведения уборочной кампании мобилизованы все ресурса, организованы полевые станы.