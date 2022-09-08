* талиба — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 8 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За сутки в городе Кандагаре в Афганистане неизвестными лицами были убиты два талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бывший государственный служащий. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В 9-м округе безопасности Кандагара были убиты видный член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Шафиулла Мосаллах и бывший государственный служащий (имя неизвестно). В тот же день в 5-м районе безопасности города был убит боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре ничего не заявили об этих событиях.