Вашингтон, , 12:43 — REGNUM В возрасте 54 лет умер американский сценарист и продюсер Дэвид А. Арнольд. Об этом пишет издание Deadline.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщил источник, продюсер умер по естественным причинам. Смерть Арнольда подтвердили его родственники.

Напомним, Дэвид А. Арнольд работал над сценарием для таких сериалов, как «Знакомьтесь, Брауны», «Воспитание Уитли» и «Дом Пейна Тайлера Перри». Он также выступил исполнительным продюсером шоу Nickelodeon «Лэй-Лэй».

Читайте ранее в этом сюжете: Умер писатель Питер Страуб