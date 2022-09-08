Вашингтон, 8 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В возрасте 54 лет умер американский сценарист и продюсер Дэвид А. Арнольд. Об этом пишет издание Deadline.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Как сообщил источник, продюсер умер по естественным причинам. Смерть Арнольда подтвердили его родственники.

Напомним, Дэвид А. Арнольд работал над сценарием для таких сериалов, как «Знакомьтесь, Брауны», «Воспитание Уитли» и «Дом Пейна Тайлера Перри». Он также выступил исполнительным продюсером шоу Nickelodeon «Лэй-Лэй».