Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Малин Аспберг, студентка политологического факультета Уппсальского университета, решила поучаствовать в заключительных дебатах между премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном в ночь на 8 сентября. Свой вопрос о формировании правого правительства, в случае победы оппозиции она адресовала Кристерссону, пишет газета Aftonbladet.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

«Учитывая рост рейтингов Шведских демократов и их более сильную позицию на переговорах перед формированием правительства. Можете ли вы представить, что согласитесь с тем, что Шведские демократы получат министерские посты?» — прозвучал вопрос.

«Результаты выборов мы узнаем в воскресенье. Но это никак не влияет на формирование правительства», — заявил лидер партии Умеренных Кристерссон.

Напомним, что день голосования в Швеции назначен на 11 сентября.

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