Москва, , 12:40 — REGNUM Санкционное давление на Россию не дало результатов, на которые рассчитывали его инициаторы. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своих цели их инициаторы не добились. Подорвать финансовую стабильность России не получилось», — сказал Мишустин.

По его словам, успех в санкционном противостоянии стал возможен благодаря своевременным распоряжениям президента России Владимира Путина относительно мер поддержки отечественной экономики.

«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к росту доходов нашего нефтегазового сектора почти на половину», — привел Мишустин один из примеров эффективного противостояния антироссийским санкциям.

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