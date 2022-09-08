Москва, 8 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Санкционное давление на Россию не дало результатов, на которые рассчитывали его инициаторы. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своих цели их инициаторы не добились. Подорвать финансовую стабильность России не получилось», — сказал Мишустин.

По его словам, успех в санкционном противостоянии стал возможен благодаря своевременным распоряжениям президента России Владимира Путина относительно мер поддержки отечественной экономики.

«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к росту доходов нашего нефтегазового сектора почти на половину», — привел Мишустин один из примеров эффективного противостояния антироссийским санкциям.