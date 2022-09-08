Москва, 8 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Некоторое замедление динамики в российской экономике было неизбежным, но не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы антироссийских санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе Московского финансового форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

«Проекты реализуются, люди сохраняют рабочие места, получая заработную плату. Такие усилия дали закономерный результат — экономика плавно адаптируется к новым реалиям. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежным, но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций», — сказал он.

Мишустин отметил, что по оценке Министерства экономического развития (МЭР), в январе-июле 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) в России снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года, когда экономика страны росла опережающими темпами, восстанавливаясь после ковида.