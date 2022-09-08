Ставрополь, 8 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края активно используют возможности программы капитального ремонта школ. В 2022 году завершится ремонт в 11 образовательных организациях, на следующий год — еще в 13 школах. В целом же край рассчитывает с помощью федерального центра привести в порядок свыше 300 образовательных учреждений. Об этом сообщил 8 сентября губернатор края Владимир Владимиров.

Cap.ru Школа закрыта на ремонт

«Наш край — среди активных участников программы. По итогам этого года будет отремонтировано 11 школ. В 2023-м капремонт будет закончен еще в 13, подана заявка еще по 82 общеобразовательным учреждениям. В общей сложности рассчитываем с помощью программы привести в порядок свыше 300 образовательных учреждений», — написал он в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Владимиров, при проведении ремонта необходимо ответственным лицам организовать процесс так, чтобы учебный процесс не прерывался, а продолжал идти «очно, планово, непрерывно, эффективно». При этом подрядчиков необходимо контролировать в плане темпов и качества ремонта, обратил он внимание минобра и глав муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимиров заявлял о включении в программу капремонта школ на период до 2026 года 342 образовательных учреждений.