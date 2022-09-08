Донецк, , 12:42 — REGNUM Петровский район Донецка снова попал под обстрел со стороны киевских войск. Об этом сообщает 8 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Трамвай в Донецке перегородил проезжую часть после обстрела Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрел зафиксирован в 10:00 с позиций ВСУ в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в 08:40 бандеровцы выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.

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