Донецк, 8 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Петровский район Донецка снова попал под обстрел со стороны киевских войск. Об этом сообщает 8 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Трамвай в Донецке перегородил проезжую часть после обстрела

Обстрел зафиксирован в 10:00 с позиций ВСУ в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в 08:40 бандеровцы выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.

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