Стокгольм, , 12:41 — REGNUM Казалось, что долгие десятилетия тема языка и этнической принадлежности мигрантов для Социал-демократов в Швеции оставалась запретной. Однако за несколько дней до парламентских выборов министр по вопросам миграции и интеграции Андерс Игеман решил нарушить молчание, о чем он сказал в интервью газете DN.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Нам нужно осмелиться говорить об этнической принадлежности», — заявил Игеман в разговоре с журналистами DN в ответ на критику, которую он получил после интервью тому же изданию в июле.

Игеман отметил, что на самом деле не нужен этнический критерий для того, чтобы определить является ли тот или иной жилой район неблагополучным или нет, но обсуждение этого вопроса не является чем-то странным.

«Я думаю, что мы должны осмелиться говорить и об этнической принадлежности. Как и в случае с долгосрочной безработицей, две трети из этих людей родились за границей. Если мы хотим действовать, мы должны уметь их различать в обществе», — сказал профильный министр.