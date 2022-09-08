Таллин, 8 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум.

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СПА-отель Toila по понедельникам будет держать закрытым велнес-центр Orhidee, а также сократит время работы бань комплекса. Такое же решение принял другой СПА-отель Эстонии в Мяэтагузе. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Решения связаны с резким повышением цен на электроэнергию и необходимостью экономить средства. Пока решено не повышать стоимость билетов для посетителей, так как это, по признанию владельцев СПА-отелей, нанесет куда больший удар.

Также подтверждается, что зафиксированы первые случаи аннулирования брони в связи с новыми правилами.

ИА REGNUM сообщало, что ряд популярных СПА-отелей и центров Эстонии уже решил повысить цены на свои услуги и ограничить время работы банных и оздоровительных комплексов. Например, столичный СПА-отель Kalev Spa.