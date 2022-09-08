Москва, 8 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Россия планирует осенью приостановить действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения с Латвией, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Латвия приостановила, поэтому, соответственно, мы тоже со своей стороны будем приостанавливать, сейчас осенью», — сказал Сазанов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Латвия сообщила, что 16 мая 2022 года было приостановлено действие соглашения с Российской Федерацией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

Ранее Госдумы приняла решение провести анализ всех международных правовых актов и пересмотреть их актуальность.