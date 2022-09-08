Абакан, 8 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Хакасии предъявлено обвинение мужчине, стрелявшему в 12-летнего ребёнка. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Прицел

Инцидент произошёл 24 августа, когда девочка с подругой шла в магазин. В какой-то момент она почувствовала боль в районе правого бедра, врачи позже диагностировали у неё ранение мягких тканей правого бедра.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. По итогам розыскных мероприятий подозреваемый был найден и задержан.

«Мужчина пояснил, что 24 августа 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в арендованной квартире по улице Ломоносова 24а города Абакана с целью проверки дальности стрельбы выстрелил в прохожую девочку из личного пневматического оружия», — отметили в ведомстве.

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца до 31 октября 2022 года. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СКР.