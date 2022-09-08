Челябинск, , 12:35 — REGNUM В Челябинской области главу одного из сельскохозяйственных кооперативов осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в 2020 году он получил субсидию на сумму более 1,9 млн рублей. Основанием стали документы, которые он сдал в региональный минсельхоз. Но затем выяснилось, что он не имел права на субсидию.

Гражданин вернул деньги в бюджет. Суд назначил ему три года условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября правоохранительные органы сообщали о двух выявленных случаях мошенничества представителей аграрных предприятий. Подозреваемые стали фигурантами уголовных дел.