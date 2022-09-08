Джакарта, 8 сентября 2022, 12:35 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало землетрясение магнитудой 5,3 в Джокьякарте, сообщает CNN Indonesia.
Землетрясение произошло 8 сентября в 14:01 по западно-индонезийскому времени.
В агентстве отметили, что вероятность возникновения цунами в результате землетрясения отсутствует.
Очаг землетрясения находился в море на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 301 км от района Гунунгкидул.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.