Джакарта, 8 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало землетрясение магнитудой 5,3 в Джокьякарте, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 8 сентября в 14:01 по западно-индонезийскому времени.

В агентстве отметили, что вероятность возникновения цунами в результате землетрясения отсутствует.

Очаг землетрясения находился в море на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 301 км от района Гунунгкидул.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.