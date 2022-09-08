Саранск, 8 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ (Федеральной службы безопасности) обнаружили в Мордовии две подпольные мастерские, которые занимались переделкой и сбытом огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Оружие

Шесть работников мастерских были задержаны. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей») и ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему»).

Во время обысков у подпольных оружейников были изъяты карабин «СКС», пистолет «ТТ», револьвер «Наган», 282 патрона, а также основные части и комплектующие огнестрельного оружия, уточняет «Интерфакс-Поволжье» .

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проведена операция по задержанию подпольных производителей оружия также 8 сентября. Подобные мероприятия проходили в 37 регионах страны в июле и августе. Всего сотрудники ФСБ изъяли из оборота 349 единиц огнестрельного оружия, а также более 41 килограмма взрывчатки и свыше 46,8 тысячи патронов.

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