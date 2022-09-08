Стокгольм, 8 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Как выяснилось на заключительных дебатах в ночь на 8 сентября между премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном, это было чистое совпадение, когда премьер-министр Андерссон употребила слово «Сомалитауны», пишет газета Aftonbladet.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Я могла бы сказать какое-то другое слово, чем Сомалитауны, но хотела сказать что-то более близкое к Швеции, понимаете», — объяснялась перед избирателями премьер-министр, ссылаясь на то, что в интервью она также употребила слова «Чайнатуаны» и «Маленькая Италия».

Заявление Андерссона заставило гетеборгского политика Саиду Хусейн Моге покинуть партию Социал-демократов в знак протеста. Во время дебатов у Моге была возможность спросить Андерссон о ее не столь, как оказалось, продуманных высказываниях.

«Если мы хотим быть страной, где мы держимся друг за друга, вместе, то нам нужно жить смешанно и встречаться друг с другом в повседневной жизни. В магазине, парках, школах. Вот что я хотела тогда сказать», — поправила себя Андерссон.