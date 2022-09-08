Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Американский актёр Николас Кейдж и его супруга Рико Шибата стали родителями. Об этом 8 сентября сообщил портал People.

Николас Кейдж nicolas genin

По данным источника, у пары родилась дочь. Стоит отметить, что Кейдж уже воспитывает детей от двух предыдущих браков, а вот для избранницы актёра ребёнок стал первым.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николас Кейдж и Юэль Киннаман («Отряд самоубийц») снимутся в фильме «Сочувствие дьяволу» режиссёра Юваля Адлера («Связной»). Дата выхода фильма пока что не раскрывается.

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