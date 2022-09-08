Кострома, 8 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Все социальные учреждения Костромской области — больницы, детские сады, школы готовы к отопительному сезону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона. Готовность жилищного фонда к пуску тепла составляет 98%.

Группа детского сада №6 ВКонтакте Детский сад в Костроме

Большинство муниципалитетов завершили подготовку к зиме. В них обследованы дома, котельные, инженерные сети, промыты и опрессованы сети, начата закупка топлива.

В списке отстающих — Мантурово, Островский, Парфеньевский и Шарьинский районы. Они не собрали документы для получения паспортов готовности от Ростехнадзора и не полностью устранили замечания по результатам проверок. О каких именно технических недочётах идёт речь, в администрации уточнить затруднились.

Начать отопительный сезон в жилых домах Костромы планируется во второй половине сентября — когда среднесуточная температура в течение 5 дней установится на отметке +8 градусов. Пока этот уровень не достигнут.