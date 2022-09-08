Стокгольм, 8 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В ночь на 8 сентября в Швеции состоялось кульминационационное событие перед парламентскими выборами, когда в Уппсале для дебатов встретились лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) и премьер-министр страны Магдалена Андерссон (Социал-демократы). В частности, острая дискуссия зашла о высоких ценах на электричество, наблюдаемых сейчас в Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

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Кристерссон заявил, что именно правительство Швеции несет ответственность за высокие цены на электроэнергию в стране, а не президент России Владимир Путин. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон с этим не согласна и предпочла обвинить российского лидера в инфляции.

«Но именно вы же несете ответственность за паршивую энергетическую политику», — заявил Кристерссон, глядя в глаза Андерссон.

Кристерссон подчеркнул, что именно Социал-демократы были движущей силой остановки нескольких атомных энергетических реакторов в Швеции.