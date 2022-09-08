Кабул, 8 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Разведывательное управление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что двое членов террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастных к организации и совершению нападений на две мечети в уезде Имам-Сахиб афганской провинции Кундуз, были арестованы спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Согласно заявлению, террористы признали, что организовали нападения на верующих в мечетях Имам-Сахиба. У задержанных были изъяты автомат Калашникова, два пистолета, 13 снарядов к БМ-1, несколько мобильных телефонов и электронные устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в результате теракта в мечети «Алеф Берди» в городе Имам-Сахиб погибли и были ранены нескольких верующих.

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22 апреля ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило нападение на суфийскую общину в мечети «Маулави Сикандер», в результате которого более 40 человек были убиты и более 50 получили ранения.