Донецк, , 12:38 — REGNUM Территория ДНР подверглась обстрелам 43 раза за минувшие сутки, киевские войска выпустили по населённым пунктам республики 277 боеприпасов. Об этом сообщает 8 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Мужчина с питомцем на руках попал под обстрел в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Отмечается, что киевские войска применяли при обстрелах установки «Град», артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, миномёты. Они вели огонь по Донецку, Гольмовскому, Зайцево, Горловку, Новоселовке, Ясиноватой, Макеевке.

«Выпустив 227 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов 7 сентября в ДНР получили ранения пять мирных жителей. Кроме того, в Донецке и Горловке повреждено 16 домостроений, а также три объекта гражданской инфраструктуры. За сутки 6 сентября зафиксировано 34 обстрела.

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