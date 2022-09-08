Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Более 300 петербургских школьников уже заболели ОРВИ или коронавирусной инфекцией с начала нового учебного года, сообщили 8 сентября в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Ребенок заболел Ponchikov.net

На данный момент острыми респираторными инфекциями и коронавирусом болеют 348 учащихся школ и 64 воспитанника детских садов.

«На дистанционном обучении классов нет», — добавили в комитете.

Добавим, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 3249 горожан, заразившихся коронавирусной инфекцией, еще 191 заболевший был госпитализирован. Также за минувшие сутки зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.