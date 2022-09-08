Стокгольм, 8 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Цены на жилье в Швеции продолжают падать ошеломляющими темпами. Об этом со ссылкой на данные профильной Mäklarstatistik 8 сентября сообщил телеканал SVT.

Швеция

За последние три месяца цены на отдельные домовладения упали на 4%, а на квартиры — на 8%. В то же время все больше и больше домовладельцев беспокоятся о том, что они не смогут позволить себе оставить в собственности жилье, когда ставки по ипотечным кредитам растут одновременно со стремительным ростом цен на электроэнергию.

В августе цены как на квартиры, так и на дома в целом по Швеции упали на 2% по сравнению с июлем.

Растущие ставки по ипотечным кредитам и стремительный рост цен на электроэнергию, которые наблюдались в последние месяцы, особенно сильно бьют по домовладельцам. И сейчас многие беспокоятся о том, чтобы сложить дебет с кредитом и не лишиться своих домов.