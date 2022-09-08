Донецк, 8 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Плацдарм от посёлка Пески в сторону населённого пункта Тоненькое расширяется союзными силами для того, чтобы полностью окружить находящийся под контролем киевских боевиков город Авдеевка. Об этом 8 сентября сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Мы расширяем плацдарм в районе Песок с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку», — сказал он.

Также Басурин утончил, что в данный момент союзными силами ведутся тяжелые бои в жилых кварталах города Соледара в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пологовский район Запорожской области прибыла ещё одна партия гуманитарной помощи от пензенцев.