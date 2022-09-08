Тбилиси, 8 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Политический сектор Грузии наводнили агенты США, сеть которых создало американское посольство. Данное заявление независимых депутатов парламента Грузии Созара Субари, Михаила Кавелашвили, Дмитрия Хундадзе и Гурама Мачарашвили 8 сентября было обнародовано на сайте парламента.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Братья Вачовски. 2003 . США Агент

«Особенно тревожно, что сегодня посольство использует свою агентуру для поляризации, смены правительства вопреки воле народа и попытки открытия второго фронта. Никто не сможет убедить нас в том, что в этом деле агенты всего лишь слепо следуют за посольством и умышленно не вредят стране», — заявили депутаты.

По их данным, сеть американских агентов в Грузии действует с 90-х годов. Они якобы организовали в 2003 году переворот, называемый «революцией роз», и внедрились почти во все институты власти.

Депутаты также заявили, что в настоящее время агенты США в основном находятся в крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) и других «радикальных» партиях.

«Мы глубоко верим, что нынешние угрозы могут быть нейтрализованы только силой людей, вооруженных правдой», — подчеркнули депутаты.

Напомним, в течение лета со стороны правительства Грузии было совершено несколько выпадов в сторону СЩА и ЕС. В июле Субари, Кавелашвили и Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили Вашингтон и Брюссель в попытке втянуть Грузию в конфликт с Россией, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, после того, как власти отказались открывать «второй фронт».