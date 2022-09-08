Белгород, , 12:31 — REGNUM Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено, сообщил 8 сентября в своём канале в Telegram мэр города Антон Иванов.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на подстанции «Южная». Возобновляется также водоснабжение потребителей. В «Белоблводоканале» уточнили, что подача воды возобновится в течение трёх часов.

«Система водоснабжения Белгорода заполняется постепенно. На это может уйти около трёх часов. Подавать в сеть резкое давление не будем, чтоб не порвать трубы. После запуска системы будет проведена её промывка для приведения в нормативное качество после остановки», — сообщили в пресс — службе предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью из-за короткого замыкания на подстанции произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего без электричества осталась значительная часть города, в том числе две канализационно-насосные станции.