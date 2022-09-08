Белгород, 8 сентября 2022, 12:31 — REGNUM Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено, сообщил 8 сентября в своём канале в Telegram мэр города Антон Иванов.
Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на подстанции «Южная». Возобновляется также водоснабжение потребителей. В «Белоблводоканале» уточнили, что подача воды возобновится в течение трёх часов.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью из-за короткого замыкания на подстанции произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего без электричества осталась значительная часть города, в том числе две канализационно-насосные станции.