Чебоксары, , 12:27 — REGNUM В Чебоксарах завершились судебные разбирательства и вступил в силу приговор в отношении осуждённого за кражу горожанина, который съел материалы допроса. За уничтожение материалов дела на него завели новое уголовное дело, признав виновным и назначив в совокупности более трёх лет реального срока, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Чебоксарец являлся фигурантом уголовного дела по факту хищения имущества с незаконным проникновением в дом. Правоохранители установили, что во время изучения материалов уголовного дела мужчина разорвал и съел второй и третий листы протокола своего допроса.

«Взяв том уголовного дела, он вырвал указанные листы протокола допроса, разорвал их на мелкие части, засунул в рот и прожевал до полного уничтожения, без возможности их дальнейшего восстановления», — сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие считает, что таким образом чебоксарец хотел затруднить ход расследования уголовного дела.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ («Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования расследованию дела»). Калининский районный суд Чебоксар признал его виновным, назначив с учётом имевшейся судимости три года и три месяца колонии строгого режима.

Сторона защиты сослалась на отсутствие вины подсудимого и суровость назначенного наказания, подав апелляцию на данный приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Отметим, что это не первое уголовное дело в Чувашии в 2022 году, когда попытались съесть улики. Как сообщало ИА REGNUM , 23-летняя подозреваемая в краже пыталась смыть деньги в унитазе, а при виде полицейского стала «зажёвывать купюры».

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