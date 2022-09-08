Махачкала, 8 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Погибший при исполнении воинского долга во время спецоперации на территории б. УССР Нурмагомед Гаджимагомедов стал почетным членом Союза писателей России посмертно. Решение об этом было принято на пленуме организации, который проходит в эти дни в Дагестане.

Admobninsk.ru Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов

По словам председателя Союза писателей России Николая Иванова, такое решение в отношении нового члена организации, у которого не опубликовано ни одного произведения, принимается впервые. Но это не нарушение устава, а «решение, принятое по велению сердца».

«Нурмагомед только-только начал писать стихи и очень любил цитировать Расула Гамзатова. Он не успел издать книг, он не успел стать общезначимым поэтом, но он стал великим гражданином — он стал героем. Мы выписали этот билет, и теперь он член Союза писателей России. Мы помним эти имена, мы помним, что Дагестан — это родина героев, Дагестан - это родина поэтов, Дагестан - это Россия!» — заявил Иванов в ходе выступления на митинге в рамках «Гамзатовских дней» в Махачкале.

Напомним, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дагестанскому офицеру-десантнику Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России. Ценой своей жизни военнослужащий из Дагестана спас своих товарищей, подорвав гранату и уничтожив нацистских боевиков.