Погибшего Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова приняли в Союз писателей
Махачкала, 8 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Погибший при исполнении воинского долга во время спецоперации на территории б. УССР Нурмагомед Гаджимагомедов стал почетным членом Союза писателей России посмертно. Решение об этом было принято на пленуме организации, который проходит в эти дни в Дагестане.
По словам председателя Союза писателей России Николая Иванова, такое решение в отношении нового члена организации, у которого не опубликовано ни одного произведения, принимается впервые. Но это не нарушение устава, а «решение, принятое по велению сердца».
Напомним, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дагестанскому офицеру-десантнику Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России. Ценой своей жизни военнослужащий из Дагестана спас своих товарищей, подорвав гранату и уничтожив нацистских боевиков.