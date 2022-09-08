Тюмень, 8 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Тюменскую область придут недельные заморозки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Заморозки

В период с 9 по 13 сентября в регионе местами сохранятся заморозки с температурой — 0…-5 °С.

В связи с этим повышается вероятность повреждения (гибель) посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях, отмечают тюменские синоптики.