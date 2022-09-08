Москва, , 12:26 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают перенести единый день голосования с осени на март. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) в ходе пресс-конференции в Москве.

Юрий Афонин Kprf.ru

«Мы предлагаем перенести выборы с осени на март, что позволит повысить явку», — сказал Афонин.

Также среди предложений коммунистов — отменить муниципальный фильтр и пеньковое голосование.

Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли в Госдуму законопроект о существенных изменениях избирательной системы страны.

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