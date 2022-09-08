Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают перенести выборы
Москва, 8 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают перенести единый день голосования с осени на март. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) в ходе пресс-конференции в Москве.
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Юрий Афонин
«Мы предлагаем перенести выборы с осени на март, что позволит повысить явку», — сказал Афонин.
Также среди предложений коммунистов — отменить муниципальный фильтр и пеньковое голосование.
Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли в Госдуму законопроект о существенных изменениях избирательной системы страны.
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