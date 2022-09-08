Сеул, 8 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил жителей страны с осенним праздником урожая и поминовения предков Чхусок, сообщает Yonhap News.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Южнокорейский лидер выразил слова поддержки пострадавшим от тайфуна «Хиннамнор», подчеркнув, что правительство делает всё возможное для того, чтобы жители страны смогли как можно скорее вернуться к обычной жизни.

Юн Сок Ёль пообещал создать общество, которое заботится о нуждающихся в помощи, а также подчеркнул необходимость создания эффективной системы соцобеспечения, которая охватит все слои общества.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает над ликвидацией последствий сильных дождей и тайфуна, а также медицинских работников, полицейских, пожарных и военных, которые продолжают находиться на посту в праздники.

«Соотечественники, я надеюсь, что в этот праздник вы отложите в сторону свои заботы и встретитесь с дорогими и близкими людьми», — сказал президент.