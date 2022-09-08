Якутск, , 12:25 — REGNUM Стеклянные двери выпали из проёма в результате порыва ветра в Якутске. Конструкция придавила человека, сообщил 8 сентября телеграм-канал «Комсомольская правда — Якутия».

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Читайте также: Школьникам в Якутске разрешили пропустить уроки из-за сильного ветра

ЧП произошло в продуктовом магазине в 203 микрорайоне столицы республики. К месту инцидента вызывали скорую помощь.

Ранее в Якутске родителям рекомендовали оставлять детей дома и не отпускать их в школу. В городе от порывов ветра упала остановка.

Как сообщало ИА REGNUM, была приостановлена и ограничена работа двух паромов возле Якутска. Кроме того, ветром оборвало провода, частично обесточены дома частного сектора столицы региона.