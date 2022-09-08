Тбилиси, , 17:39 — REGNUM Агентство США по междунароному развитию (USAID) в своём докладе обвинило олигарха Бидзину Иванишвили в «захвате государства и в сделках с Россией», сообщает 7 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

В докладе USAID по Грузии прямо говорится о тайных сделках Иванишвили с Россией, его скрытых предприятиях в России и о том факте, что высокопоставленные чиновники грузинского правительства вовлечены в коррупционные сделки.

В официальном документе госагентства США дается оценка деятельности политических преемников Иванишвили. В документе говорится, что Грузия становится все более зависимой от России.

В докладе отмечается, что окно возможностей для борьбы с коррупцией и клептократией закрылось для Грузии с 2012 года.

Авторы доклада считают, что США должны оценить эти факты. В документе говорится, что рычагом давления может быть замораживание активов коррумпированных членов правительства и наложение ареста на высокопоставленных чиновников, вовлеченных в коррупционные схемы.

Напомним, что в 2012 году деятельность USAID в России была прекращена из-за вмешательства во внутренние дела страны.