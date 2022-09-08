Канберра, 8 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. 8 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз посетил здание парламента в Канберре, где ему дали подержать на руки маленького щенка. О подробностях написала газета The Guardian.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Премьер-министр страны Энтони Альбаниз появился в компании министра по вопросу предоставления государственных услуг Билла Шортена. Обоих политиков «облизал» 14-месячный щенок золотистого ретривера Сисси.

На фотографиях, опубликованных газетой, видно, как политики пришлись щенку по вкусу в прямом смысле слова. Сиссии принялся облизывать Альбаниза и Шортена, пока его не сняли с рук премьер-министра и министра, которые явно не ожидали такого радушного приема.

На кадрах видно, как после нескольких минут щенка забрали из рук политиков.