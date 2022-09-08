Москва, , 12:26 — REGNUM Ответственную финансовую политику необходимо вести в России в условиях санкций, чтобы люди не беспокоились за сбережения, а вся система работала бесперебойно и надёжно. Об этом российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мишустин рассказал о возможных решениях финансовых властей РФ в ближайшие 10−12 лет. Он подчеркнул, что первоочередная задача — ведение ответственной бюджетной финансовой политики.

«Что такое ответственная? Здесь нужно говорить о стабильной финансовой системе. Все составляющие финансовой системы должны быть стабильны, чтобы люди не боялись за свои сбережения, а элементы финансовой системы работали бесперебойно и надёжно», — пояснил председатель правительства.

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