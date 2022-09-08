Аксёнов: Присоединение освобождённых территорий без референдумов — логично
Симферополь, 8 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Чем быстрее будут проведены референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобождённых территориях б. УССР, — тем лучше. Однако в нынешней ситуации обоснованным и логичным было бы присоединение этих территорий к России без референдумов. Об этом написал 8 сентября в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава Крыма также заявил о готовности республики оказывать любую помощь, в том числе материальную, в подготовке референдумов, отметив, что власти Крыма с первых дней находятся в контакте с коллегами освобождённых территорий. Регион также готов делиться опытом переходного периода в части адаптации к российскому законодательству.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы о вхождении в состав России Донбасса и освобожденных территорий б. УССР правильно было бы провести 4 ноября — в День народного единства.