Симферополь, 8 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Чем быстрее будут проведены референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобождённых территориях б. УССР, — тем лучше. Однако в нынешней ситуации обоснованным и логичным было бы присоединение этих территорий к России без референдумов. Об этом написал 8 сентября в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«По поводу проведения референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты. Но это у нацистов не получится», — выразил уверенность Аксёнов.

Глава Крыма также заявил о готовности республики оказывать любую помощь, в том числе материальную, в подготовке референдумов, отметив, что власти Крыма с первых дней находятся в контакте с коллегами освобождённых территорий. Регион также готов делиться опытом переходного периода в части адаптации к российскому законодательству.

«И еще один важный момент. На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы о вхождении в состав России Донбасса и освобожденных территорий б. УССР правильно было бы провести 4 ноября — в День народного единства.