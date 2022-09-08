Берлин, 8 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Неделю спустя, после того как газ из России перестал поступать в Германию, цены на топливо продолжают оставаться высокими, но не взрывными. Об этом 8 сентября в бундестаге сообщил глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлета на бирже цены всё ещё высокие и очень высокие, но не взрывные», — указал министр.

Он подчеркнул, что вот уже неделю Германия «независима от российского газа» благодаря последовательной и предусмотрительной способности действовать со стороны правительства.

Теперь, по словам главы минэкономиики, «самым главным остаётся покончить с манипулированием ценами» на энергоносители со стороны Москвы, пишет РИА Новости. Он также предложил «изменить дизайн энергетического рынка» таким образом, что конечная цена для потребителя была бы выгодной, а высокие цены были бы сглажены с помощью рыночных механизмов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа компания «Газпром» заявила о том, что поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» полностью остановлены в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая».

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