Москва, 8 сентября 2022, 12:20 — REGNUM В ходе Восточного эконмического форума (ВЭФ) появился целый ряд новых идей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом завил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в Москве.
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«Эти идеи связаны прежде всего с высокими технологиями, поддержкой ключевых регионов и новым курсом финансово-экономической политики», — сказал Зюганов.
Сегодня встал вопрос, что идет поворот на Восток.
«Сегодня БРИКС и ШОС будут определять в противовес НАТО и американщине новую экономическую политику на всей планете», — отметил Зюганов.
В Азии будут развертываться самые грандиозные финансово-экономические планы и научно-технические достижения, констатировал парламентарий.
Зюганов подчеркнул, что некоторые идею уже были предложены коммунистами ранее.