Канберра, , 12:23 — REGNUM Грузчики копании Dnata, которая по субподряду обеспечивает обработку багажа и другие наземные услуги для крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas, отменили забастовку, запланированную на 12 сентября, после достижения нового соглашения с компанией. Об этом написала газета The Guardian.

Аэропорт Emran Kassim

В Профсоюзе транспортных рабочих подтвердили, что руководство Dnata согласилось на повышение заработной платы на 17% в течение четырех лет, лучший переход для своих сотрудников на полный рабочий день. Более того Dnata будет представлять своим сотрудникам более хорошие консультации по вопросам смены рабочего места.

Компания Dnata также отказалась от предложения по сокращению выплат за сверхурочную работу.

Рабочие планировали объявить 24-часовую забастовку 12 сентября, начиная с 3:30 утра по местному времени.