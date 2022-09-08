Париж, , 12:17 — REGNUM Франции необходимо увеличиваться свой военный бюджет и продолжать снабжать оружием киевский режим. Такое мнение 8 сентября высказал бывший французский президент Франсуа Олланд в эфире радиостанции France Inter.

Франсуа Олланд DonkeyHotey

«Я думаю, что нужно поставлять… [Киеву] столько оружия, сколько возможно. Больше, если оно у нас есть, что означает, что нужно увеличивать расходы на наш собственный военный бюджет», — сказал он.

Также Олланд назвал это «жертвой», которую, как он считает, необходимо продолжать и предположил, что у конфликта на территории б. УССР есть два варианта развития ситуации.

«Первый — это сохранение статус-кво: российская армия остается на занятых ей территориях, так как… [киевская] армия не способна их вернуть, и война переходит в статус «замороженного» конфликта. Это победа для (президента России) Владимира Путина», — пояснил экс-президент Франции, отметив, что за этой ситуацией «с интересом будет наблюдать» Китай на фоне ситуации с Тайванем.

При этом вторым вариантом развития ситуации на территории б. УССР Олланд назвал продолжение поставок Киеву западного оружия, введение антироссийских санкций любой ценой и попытки политического изолирования России странами Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что торговый баланс Франции снова ухудшился в июле, дефицит достиг 14,5 млрд евро против 13,1 млрд в июне.