Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Иск прокуратуры Санкт-Петербурга в городской суд с требованием о признании блокады Ленинграда геноцидом и военным преступлением — это современная юридическая денацификация Германии и ее союзников. Такое мнение высказал ИА REGNUM 8 сентября адвокат Александр Почуев.

Блокада Ленинграда ИА REGNUM

Юрист напомнил, что признание блокады Ленинграда 1941–1944 годов преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа — уже не прецедентное дело для российской судебной системы по отношению к судьбе народов СССР в годы Второй мировой войны.

«Два года назад Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей деревни Жестяная Горка в 1942 году. Это было первое подобное решение в российской истории. Подобные процессы являются политической закономерностью в сложившейся международно-политической обстановке и, в какой-то степени, в свете проводимой спецоперации. Это можно назвать современной юридической денацификацией Германии и её союзников», — отметил адвокат.

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Александр Почуев напомнил, что вопрос о блокаде Ленинграда рассматривался три дня Нюрнбергским военным трибуналом. Приговор был вынесен, преступники наказаны за военные преступления. Но факт геноцида тогда суд не установил, да и сам термин «геноцид» был юридически не закреплён. Преступление геноцида было нормативно оформлено в «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятой 9 декабря 1948 года.

«Сам по себе факт признания той или иной страной геноцида и военного преступления в ходе блокады Ленинграда не означает принятие обязательств по выплате каких-либо компенсаций, но он может стать шагом к принятию законов, предполагающих выдвижение со стороны потомков жертв геноцида претензий финансового характера», — пояснил адвокат.

Он добавил, что данное решение создает основу для дальнейшего юридического преследования еще живых военных преступников, а также открывает возможности для выдвижения со стороны родственников погибших в Ленинграде советских граждан исков в отношении правительства Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Петербурга обратилась в городской суд с иском о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Это сделано в целях защиты национальных интересов страны, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города.

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